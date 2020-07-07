وارن بافيت يستحوذ على أصول غاز دومينيون بـ 10 مليارات دولار

قرر الملياردير الأمريكي وارن بافيت شراء أصول الغاز من شركة «دومينيون إنيرجي» للطاقة، في أكبر عملية استحواذ في ما يزيد على أربعة أعوام.

وقالت شركة «دومينيون إنيرجي» الأمريكية العاملة في مجال الطاقة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الأحد، إنه تم إبرام اتفاق نهائي لبيع أعمال نقل الغاز ومواد قطاع التخزين لشركة تابعة ل «بيركشاير هاثواي».

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 9.7 مليار دولار بما في ذلك فرضية وجود 5.7 مليار دولار من المديونية الحالية، ما يقلل من إجمالي ديون الرافعة المالية الخاصة ب«دومينيون».

ويعني ذلك أن المشتري - بيركشاير هاثواي - سيدفع أموالاً نقدية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً إلى شركة «دومينيون».

وقال بافيت عن الصفقة: «نشعر بالفخر لإضافة مثل هذه المجموعة الرائعة من أصول الغاز الطبيعي إلى أعمالنا الخاصة بالطاقة والقوية بالفعل».