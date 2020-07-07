«غرفة رأس الخيمة» تستعرض التعاون مع زامبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة مع قنصلية زامبيا بالدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية أفضل الطرق للتعاون والاستثمار،بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، الذي جرى عن بعد مؤخراً مع كل من دنكان موليما القنصل العام الزامبي في دبي، والدكتور تشابوكا ج. كاويشا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية، وبحضور محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأوضح محمد مصبح النعيمي أن الاجتماع استعرض جملة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مرحباً بالتعاون البناء مع اتحاد الغرف الزيمبابوي، ومشيداً بالمخرجات التي توصل إليها الاجتماع، كما ناقشا معاً حزمة من الموضوعات الرامية لإحداث نقلة نوعية في التجارة البينية، وتعريف المستثمرين في كل من زامبيا والإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وأعرب الدكتور تشابوكا ج. كاويشا، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الزامبية عن سعادته بهذا اللقاء، والاطلاع عن قرب على مستوى التقدم الذي حققته إمارة رأس الخيمة في شتى مناحي الحياة.

(وام)