شكرا لقرائتكم خبر عن خُمس الشركات الألمانية تخشى عدم النجاة من الفيروس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني أمس الاثنين إن حوالي خُمس الشركات الألمانية (21 بالمئة) ترى أن أزمة فيروس كورونا تهدد وجودها. وأوضح المعهد أن بواعث القلق تساور على نحو خاص وكلاء السفر والفنادق والمطاعم. وقال ستيفان ساوير الباحث في معهد إيفو «يمكن أن نشهد موجة إفلاسات في الأشهر المقبلة». (رويترز)

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