شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحركة محدودة للأسهم خلال عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع الاستراتيجيون في سيتي أن تراوح الأسهم العالمية مكانها لمدة عام، وأوصوا بحيازة محفظة استثمارية من الأسهم الآمنة نسبياً اتقاء لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوصى خبراء الأسهم في سيتي العملاء بتحاشي المخاطرة بالاحتفاظ بالأسهم الأمريكية وأسهم شركات الرعاية الصحية والحد من انكشافهم على أسهم البنوك، إذ ستستغرق الأرباح وقتاً على الأرجح لتتعافى من تداعيات الجائحة.
وقالوا في مذكرة صدرت في وقت متأخر من مساء الأحد «على الأرجح سيلغى دافع الصعود من سياسات تيسير كمي عالمية بلغت ستة تريليونات دولار إثر ضغوط الهبوط الناجمة عن إجراءات الإغلاق العام». (رويترز)
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