659 مليون دولار استثمارات في الشركات الناشئة خلال النصف الأول

دبي: حمدي سعد

حافظت الإمارات على مكانتها الريادية الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام والناشئة بشكل خاص. حيث حصلت الشركات الإماراتية الناشئة على الجزء الأكبر من التمويل في المنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب الدعم الحكومي المستمر.

وبحسب تقرير أعدته منصة «ماجنت»، يتحدث عن «المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، قفزت الاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة بنسبة 35% حتى الآن خلال عام 2020.

وبلغ إجمالي الاستثمار في الشركات الناشئة في المنطقة وإفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 659 مليون دولار، وفقاً لتقرير «ماجنت»، فيما وصل العدد الإجمالي للصفقات الاستثمارية إلى 251 تمويلاًَ، بانخفاض بنسبة 8% عن عدد الصفقات في النصف الأول من العام الماضي.

وذكر التقرير أنه مع عودة قطاع الأعمال الإماراتي إلى النمو، تتباين الاقتصاديات الكبرى التي تسعى إلى تنويع نشاطها في المنطقة، وتستثمر أكثر في التكنولوجيا. كما استثمر مركز دبي المالي العالمي في أربع شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمساعدة الشركات التي تسعى للوصول إلى العالمية. حيث حقق القطاع أكبر عدد من الصفقات بنسبة 16% من الإجمالي يليه التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والنقل.

وجمعت الشركات بما في ذلك منصة المطبخ السحابي «كيتوبي»، نحو 659 مليون دولار في العديد من جولات التمويل التي حدثت خلال جائحة «كورونا».

ومع ذلك، شهد مارس/آذار وإبريل/نيسان أكبر انخفاض في التمويل مع فرض الحكومات عمليات حظر صارمة للحد من انتشار الفيروس.

واتجه المستثمرون بشكل أكبر نحو تمويل الشركات التي تأثرت إيجابياً وكذلك الشركات في مراحلها المتقدمة، وحصلت الإمارات على أكبر نسبة من التمويل في المنطقة بنسبة 59% من إجمالي قيمة الاستثمارات بينما حصلت مصر على أكبر عدد من الصفقات بنسبة 25% من إجمالي عدد الصفقات.

ووفقاً لتقرير «ماجنت»: تأثرت بعض القطاعات إيجابياً بسبب «كوفيد19» وعلى رأسها قطاعات: الصحة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التعليم وحصل قطاع العقارات على أكبر حصة من الاستثمارات بينما حصل قطاع التكنولوجيا المالية على أكبر عدد صفقات وشهد قطاع الأغذية والمشروبات أكبر نسبة زيادة في الاستثمارات.

وشهدت السعودية أكبر نسبة زيادة في الاستثمارات في الشركات الناشئة، وشهدت مصر والسعودية فقط زيادة حصتهما من قيمة إجمالي الاستثمارات في المنطقة في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الأردن أكبر انخفاض في نصيبها من قيمة الاستثمارات الإجمالية في المنطقة.