«بيرل» و«نماء» تُطلقان «المرأة في الاقتصاد.. نظرة على منطقة الخليج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أعلنت مبادرة «بيرل» نشر نتائج تقرير القيادات الفكرية الأحدث «المرأة في الاقتصاد: نظرة على منطقة الخليج»، بالتعاون مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة.

ويقدم التقرير لمحة شاملة عن أحدث الرؤى المتعلقة بتجارب النساء في أماكن العمل، كما يستكشف تنوّع وجهات النظر بين الكوادر من الجنسين حول آليات الدعم المتاحة في أماكن العمل، والأهداف التي تتطلع المرأة إلى تحقيقها ضمن بيئات العمل الداعمة.

ويسلط التقرير الضوء على أهمية التزام الإدارات العليا بتبني خطاب إيجابي إزاء الكوادر النسائية العاملة، على اعتبار أن ذلك يشكل عنصراً أساسياً لضمان الدعم الفعال والتطور الوظيفي الملموس للمرأة في مسيرة عملها. وتكشف إحدى النتائج المهمة للتقرير، أن 79% من المستطلعة آراؤهم يؤكدون أن قيادتهم التنظيمية تسعى بفاعلية إلى تمكين ودعم المرأة وتعزيز دورها الإيجابي والمؤثر، فيما أكد 77% من المشاركين أن كوادر العمل من الجنسين يحصلون على نفس المزايا والتسهيلات. كما يكشف التقرير، العوامل الرئيسية التي يمكنها دعم المرأة ضمن فرق القوى العاملة، وذلك من وجهة نظر المشاركين:

* يتطلع 60% من المستطلعة آراؤهم إلى ترسيخ ثقافة تنظيمية مُحسنة تدعم الكوادر النسائية.

* يتطلع 57% من المستطلعة آراؤهم إلى زيادة اهتمام الإدارات العليا للشركات بتفعيل مشاركة النساء في القوة العاملة.

* ينشد 46% من المستطلعة آراؤهم توافر فرص عملٍ أفضل للنساء.

تعزيز التنوع والشمولية

وقالت ريم بن كرم، المديرة التنفيذية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «يتطلب الإدماج الفعال للمرأة في أماكن العمل تبني نهج قائم على الأدلة، يمهد لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة. ويندرج بناء مجتمعات وأماكن عمل منصفة للكوادر النسائية في صميم جهود والتزام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ونحن سعداء جداً بمساهمتنا في إعداد هذا التقرير الفريد من نوعه في المنطقة، كما نفخر بالتعاون مع شريكنا الموثوق مبادرة «بيرل» من أجل تحقيق هدفنا المشترك، المتمثل في تعزيز التنوع والشمولية ضمن أماكن العمل».

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دفع الثورة الرقمية

وفي هذا الصدد، صرحت نورما تقي، الشريكة المسؤولة عن التنوع والشمولية في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «يعد التنوع والشمولية في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، من أولويات خطتنا الاستراتيجية، ونؤكد التزامنا التام بالمضي قدماً في تنفيذ هذه الأجندة ضمن المجتمعات التي نعمل فيها. ووفقاً لتقرير «بي دبليو سي» بعنوان: مؤشر المرأة في العمل.. رؤى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن التنوع ضمن أماكن العمل من شأنه أن يُحسن الأداء الاقتصادي للشركات، ويُحفّز الإبداع والابتكار، فضلاً عن دوره كعامل أساسي في دفع عجلة الثورة الرقمية.

الأولى من نوعها

وقالت ياسمين عمري المديرة التنفيذية لمبادرة «بيرل»: «نُدرك عندما نتطلع إلى المستقبل، مدى أهمية التنوع والشمولية بالنسبة للكوادر النسائية في شتى مجالات العمل. وتتجلى خبراتنا المتميزة في مدى قدرتنا على إنتاج أبحاث جديدة ومُعاصرة تتماشى مع اتجاهات واحتياجات الأعمال في المنطقة.