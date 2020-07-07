شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تثبت تصنيف «صناعات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة القابضة العامة «صناعات» عند درجة «A» مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. و«صناعات» مملوكة بشكل كامل لشركة القابضة «ADQ»، وتلعب دوراً محورياً في قطاعات التصنيع، كما تسهم في بناء قوى عاملة ماهرة من مواطني دولة الإمارات.

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