الإمارات تدعو إلى فتح ممرات آمنة للسياح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وبحضور أمين عام المنظمة ووزراء السياحة بدول منطقة الشرق الأوسط الاجتماع ال 46 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

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دعا المهيري جميع دول الشرق الأوسط إلى بدء وضع خطط لفتح ممرات آمنة للسائحين بين دول المنطقة طبقاً للوضع الحالي لكل دولة، وأكد أن مهمتنا في المرحلة الراهنة استعادة حيوية القطاع السياحي، وتأكيد استعداد دولنا لاستقبال الزوار من كافة دول العالم من خلال تفعيل التوجهات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية لاستعادة الحركة السياحية.

كما أكد أن الأزمة الحالية لم تنتهِ بعد، وأن تداعياتها ما زالت مستمرة، وأن منظومة العمل السياحي ما زالت تحتاج إلى دعم كبير لحين استعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19». و دعا كافة دول المنطقة إلى استمرار دعمهم للقطاع السياحي الخاص، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والحفاظ على العمالة في القطاع.

كما جدد الدعوة إلى منظمة السياحة العالمية إلى مواصلة دعمها لدول الشرق الأوسط، وزيادة حجم المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تعزز القطاع السياحي فيها، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط تعد بلا شك من بين أفضل المقاصد السياحية في العالم، ونحن بحاجة إلى مواصلة التعاون لتفعيل منهجية إدارة الأزمات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية، ولا سيما تشكيل فرق فنية بكل لجنة إقليمية بالمنظمة، لرصد كافة الأزمات والتحديات المحتملة، ووضع سيناريوهات التعامل معها.