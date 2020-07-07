الأسهم العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت مؤشرات الأسهم العالمية لأعلى مستوى في 4 أشهر أمس الاثنين، مع توقعات تعافي النشاط الصيني وأثره في تعزيز النمو العالمي حتى بالرغم من زيادة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، و حلقت مؤشرات «وول ستريت» مجدداً ليصعد المؤشر «ناسداك المركب» لمستوى قياسي جديد إلى 10.462 نقطة.

وفي بورصة نيويورك، حلقت المؤشرات بعد عطلة استمرت ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1,65% ليبلغ 26,253.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.43% ليبلغ 10,462.66 نقطة، أما مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً والذي يضم أسهم أكبر 500 شركة، فارتفع بنسبة 1,50% ليصل إلى 3,176.96 نقطة.

وسجل سهم شركة أمازون الأمريكية ارتفاعاً قياسياً جديداً خلال تداولات أمس الاثنين، بارتفاعه 4.82%، لتصل قيمته إلى 3029 دولاراً.وعزز الارتفاع صافي ثروة الرئيس التنفيذي لللشركة جيف بيزوس بمقدار 57 مليار دولار.

وفي القارة العجوز، قفزت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5%.