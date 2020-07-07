اتفاقية لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية

وقعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول اتفاقية تعاون ثلاثية بهدف تأكيد التعاون الاستراتيجي لتطوير منصة تعليمية للأعمال المصرفية في سوق أبوظبي العالمي لتنمية مهارات وقدرات مجموعة من المواهب والموارد البشرية المواطنة وإعدادهم للعمل في المجال المصرفي ضمن «برنامج المصرفيون».

مثل الهيئة في هذه الاتفاقية المشتركة محمد حمد الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة، بينما مثل الطرف الثاني المدير العام للأكاديمية حمد صياح المزروعي، فيما مثلت نورة الرياسي رئيس قسم تطوير التعلم والتطوير التنظيمي والتوطين الطرف الثالث في الاتفاقية عن بنك أبوظبي الأول.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين الجهات الثلاث كل من أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعلي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، وأندريه صايغ الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول وأليكس فريزر الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للصيرفة والتمويل وخالد السويدي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين لدى الجهات المتعاونة.

وأكد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي عقب توقيع الاتفاقية على اهتمام القيادة الرشيدة في الارتقاء بالعنصر البشري المواطن وتمكين مساهمته في الاقتصاد الوطني وتقديم كافة سبل الدعم وتسخير الإمكانات والموارد اللازمة، حيث جاء التعاون من خلال الاتفاقية ليؤكد على تحقيق تلك التطلعات والرؤى من خلال الاستثمار في إعداد وتطوير القوى العاملة المواطنة وتنمية مهاراتها في برنامج نوعي يستهدف الوظائف الحيوية والرئيسية في المجال المصرفي والمالي، وأثنى على الدور الريادي للأكاديمية في دعم أهداف الهيئة الاستراتيجية وتحقيق تطلعات المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية مستدامة، كما أثنى على تعاون بنك أبوظبي الأول لزيادة مساهمة المواطنين الإماراتيين في وظائف نوعية ومتخصصة في هذا القطاع الهام، والحرص على تعزيز نموهم وتطورهم لتقديم الخدمات المالية ودعم ملف التوطين بشكل نوعي، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تنوع اقتصادي وتطورات ديناميكية وما يشهده القطاع المالي والمصرفي من نمو متسارع نتج عنه عدد من الاحتياجات للتنويع في المهارات الوظيفية المصرفية المتخصصة لقوى عاملة مواطنة تتمتع بمستوى عالٍ من القدرة على الأداء والإنتاجية للمساهمة في دفع عمليات التنمية المستدامة وتمكين اقتصاد أبوظبي.

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وقال محمد حمد الهاملي المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة «تعتز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبنك أبوظبي الأول في برنامج المصرفيين لتبادل الخبرات والأفكار وأفضل الممارسات الداعمة لبرامج التوطين والتركيز على تطوير رأس المال البشري المتخصص، وبحث المجالات الجديدة للتعاون المشترك وتوطيد الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الأعمال والخدمات المالية والمصرفية.

وستعمل الأطراف المتعاونة على طرح «برنامج المصرفيون» دعماً لمتطلبات الحكومة في فئات الوظائف الحساسة حسبما عرفها المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتلاءم مع متطلبات تعيين المواهب وإدارتها لدى بنك أبوظبي الأول، وعقد برامج تطوير وطنية (NDP) للمساعدة في تدريب الخريجين الجدد وتعيينهم في المجال المصرفي والمالي، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الاضافية لتحقيق ورفع كفاءاتهم تلبية لاحتياجات القطاع المعني، حيث سيتم اختيار الخريجين الذين يجتازون البرامج بنجاح لتعيينهم في مؤسساتهم من خلال مراكز تقييم راسخة وثابتة. هذا وسيتم تصميم وتقديم برنامج «المصرفيون» بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، أحد شركاء أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الذي يجمعنا مع هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي في هذه المبادرة التي نثق بدورها الجوهري في إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم المصرفي، والتأسيس لمنظومة عمل مالية تدعم التطلعات التنموية للإمارة، وبدورنا، سنوظف خلاصة تجربتنا الطويلة والرائدة في القطاع المصرفي لإثراء معارف وخبرات جيل جديد من المواهب الواعدة التي نعتمد عليها في رسم ملامح مستقبلنا الاقتصادي المزدهر. ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامنا بدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي».

شهادة في إدارة المخاطر

قال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: سيتم من خلال هذا البرنامج، الذي نقدمه بالتعاون مع معهد لندن للصيرفة والتمويل، تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة في مجال الصيرفة والخدمات المالية إلى جانب التدريب العملي الذي سيؤهلهم للالتحاق بسوق العمل في أبوظبي، هذا وسيحصل المشاركون على شهادة متخصصة في مجال إدارة المخاطر والامتثال والخدمات المصرفية في مجال الاستثمار أو الشركات وذلك إلى جانب المؤهل الذي سيحصلون عليه في مجال الصيرفة والخدمات المالية.