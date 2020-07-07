شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الاثنين أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو/ أيار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.
وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8% في مايو/ أيار مقارنة مع أبريل/ نيسان في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.
والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15%، لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو/ أيار منخفضة 5.1% بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5% مقارنة مع مايو/ أيار من العام الماضي.
وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو/ أيار عن الشهر السابق عوض جزئياً الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1% في أبريل/ نيسان و10.6% في مارس/ آذار.
من جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز، لكن هبوطاً حاداً في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعاً.
وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -18.2 من -24.8 في يونيو/ حزيران. وكان متوسط توقعات رويترز لارتفاع إلى -10.9.
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