ارتفاع قياسي لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس الاثنين أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو/‏ أيار بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس/‏ آذار وأبريل/‏ نيسان.

وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8% في مايو/‏ أيار مقارنة مع أبريل/‏ نيسان في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.

والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15%، لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو/‏ أيار منخفضة 5.1% بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5% مقارنة مع مايو/‏ أيار من العام الماضي.

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وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو/‏ أيار عن الشهر السابق عوض جزئياً الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1% في أبريل/‏ نيسان و10.6% في مارس/‏ آذار.

من جهة أخرى، أظهر مسح الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يوليو/‏ تموز، لكن هبوطاً حاداً في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعاً.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -18.2 من -24.8 في يونيو/‏ حزيران. وكان متوسط توقعات رويترز لارتفاع إلى -10.9.