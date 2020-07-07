استئناف رحلات السياح إيذاناً ببدء مرحلة التعافي

تساهم «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«مطارات دبي»، في دعم خطوة دبي باستقبال الزوار والسياح الدوليين، التي تعتبر بداية مرحلة جديدة من التعافي من «كوفيد 19».

تؤكد مطارات دبي استعدادها لدعم الزيادة في عدد رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة بعد إعادة فتح المجال الجوي من قبل السلطات الإماراتية بأثر فوري، وكذلك قرار حكومة دبي بالسماح لسكان الإمارات بالسفر من، وإلى دبي (بعد استيفاء شروط الصحة والسلامة المناسبة)، ابتداء من 23 يونيو/‏‏ حزيران، واستقبال السياح ابتداء من 7 يوليو/‏‏ تموز 2020، حيث بدأت مطارات دبي باستقبال عدد من شركائها من شركات الطيران.

ويصل عدد محطات «طيران الإمارات» لخدمات ركاب في يوليو/‏‏ تموز إلى 52 مدينة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا، وأوروبا، والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين، والعاملين على الأرض، وفي الأجواء.

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وتشمل الوجهات كلاً من الخرطوم وأوساكا، وناريتا، وعمّان، وأثينا، وبرشلونة، وبروكسل، وجلاسكو، ولارنكا، وميونخ، وروما، وواشنطن، العاصمة، وماليه، وأمستردام، وأوكلاند، والبحرين، وبيروت، وبريسبين، والقاهرة، وشيكاغو، وكولومبو، وكوبنهاجن، ودكا، ودبلن، وفرانكفورت، وهانوي، ومدينة هو تشي منه، وهونج كونج، وإسلام آباد، وجاكرتا، وكابول، وكراتشي، وكوالالمبور، ولاهور، ولندن هيثرو، ومدريد، ومانشستر، ومانيلا، وميلانو، ونيويورك (JFK)، وباريس، وبيرث، وسيؤول، وسنغافورة، وسيدني، وتايبيه، وتونس، وتورنتو، وفيينا، وزيوريخ وغلاسكو والمالديف.

وتشغل «فلاي دبي»، اليوم الثلاثاء، رحلاتها المنتظمة إلى بعض الوجهات للمرة الأولى منذ تعليق رحلات الطيران في الدولة من 24 مارس/‏‏ آذار الماضي، مدشنة بذلك بدء مرحلة التعافي في قطاع الطيران

وأعلنت «فلاي دبي» أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة اعتباراً من 7 يوليو/‏‏ تموز حيث ستكون الحجوزات متاحة على موقعها، مبدئياً إلى 24 وجهة. وستضيف الناقلة المزيد من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف لتصل إلى 66 وجهة.

وتعتزم «فلاي دبي» تشغيل رحلاتها إلى 24 وجهة.