شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تبدأ تداولات النصف الثاني بزخم المكاسب السابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأسهم العالمية في معاملات مطلع الأسبوع الاثنين، حيث أشاعت موجة صعود بالأسواق الصينية جواً من التفاؤل إذ يعوّل المستثمرون على قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافياً من أزمة فيروس كورونا.

في بورصة نيويورك، انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، حيث حاولت «وول ستريت» الاستفادة من الزخم من الأداء الأسبوعي والفصلي والنصفي القوي لها، متجاهلة الارتفاع المستمر في حالات فيروسات التاجية «الموجة الثانية» من انتشار «كوفيد 19».

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.6% تمثل 450 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5%، وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.6%.

وكانت هناك عدة أسباب لارتفاع المؤشرات في بدء الأسبوع، حيث ارتبطت الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة فتح الاقتصاد لتقفز أسهم الشركات المرتبطة بذلك،فكسبت الخطوط الجوية الأمريكية وخطوط دلتا الجوية أكثر من 3%، كما كانت الأسهم ترتكز على الزخم لبدء النصف الثاني، حيث ارتفع مؤشر داو وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 3.3% و 4% على التوالي الأسبوع الماضي، بينما تقدم مؤشر ناسداك بنسبة 4.6% في ذلك الوقت، كما أنهى السوق الأسبوع الماضي أفضل أداء ربع سنوي له منذ عقود.

قفز مؤشر الأسهم القيادية الصيني أكثر من 5% وسط استغلال المستثمرين توافر التمويل الرخيص للاستثمار في اقتصاد يتوقع المحللون أن يتعافى على نحو أسرع وأفضل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى التي تكابد موجات إصابة جديدة بالفيروس. ودعمت مؤشرات انتعاش اقتصادي في الصين شركات الشحن البحري وإنتاج الصلب، في حين رجحت كفة إمكانية تبني مزيد من سياسات الدعم لمواصلة التعافي أمام القلق إزاء تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية.

وقفز مؤشر شنجهاي 5.71% إلى 3332.88، مقابل ارتفاع 4% لمؤشر شنزن.

وفي هونج كونج قفز المؤشر هانج سينج 3.8% مضيفاً 966 نقطة ومتجاوزاً 26339 نقطة. وفي كوريا صعد كوسبي 1.65% إلى 2187.9 نقطة.

الأسواق الأوروبية

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وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.7%، في ظل مكاسب قوية لأسهم الشركات المنكشفة على الصين مثل منتجي السيارات والمصانع وشركات الطاقة ومصنعي المنتجات الفاخرة. وصعدت أسهم البنوك أيضاً.

وارتفع المؤشر داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 في لندن وكاك 40 الفرنسي حوالي 2%.

وصعدت أسهم شركتي بناء المنازل البريطانيتين تايلور ويمبي وبارات دفلوبمنتس حوالي خمسة بالمئة بعد تقارير بأن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يعتزم رفع حد للإعفاء من الضريبة العقارية، في إطار خطوات لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

وارتفع سهم سونوفا، أكبر منتج في العالم لمساعدات السمع، 5.4%، بعد أن قالت الشركة إنها ستغلق بعض المتاجر وتقلص الوظائف حيث تتوقع ألا يكون تعافي نتائج النصف الأول من العام إلا جزئياً في أعقاب الجائحة.

أسهم اليابان

وصعد المؤشر نيكاي القياسي الياباني 1.83% إلى 22714.44 نقطة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له منذ العاشر من يونيو/‏‏ حزيران. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.06 بالمئة إلى 1577.15 نقطة.

وقفزت أسهم شركات السمسرة 3.3% وشركات الشحن البحري وصناعة الصلب، التي تتأثر بشدة بالطلب في الصين، 3.3 و2.7 بالمئة على التوالي.

وارتفع سهم نيسان موتور 5.2% بعدما قالت شركة صناعة السيارات إن مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، ارتفعت الشهر الماضي.