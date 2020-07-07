شكرا لقرائتكم خبر عن تأرجح أسعار النفط بسبب شكوك الطلب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت أسعار النفط أمس الاثنين؛ إذ ارتفع خام برنت مدعوماً بشح الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا، الطلب في الولايات المتحدة.

وزاد برنت 41 سنتاً بما يعادل 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، بعدما صعد 4.3% الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1%، عن سعر التسوية السابق يوم الخميس، وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة، بمناسبة عطلة الرابع من يوليو/‏‏تموز.

وانتعشت أسعار الخام بعد المستويات المنخفضة التي تم تسجيلها في بدايات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن المسؤولين التنفيذيين وخبراء النفط يتساءلون ما إذا كان الطلب تجاوز نقطة اللاعودة في تراجعه.

وتراجعت أسعار الخام في أول موجة إغلاق ناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتي شهدت تهاوي أسعار العقود الآجلة إلى ما دون الصفر، نتيجة انخفاض الطلب العالمي مع توقّف حركة الطيران وحتى التنقّل براً بالسيارات جرّاء الإغلاق.

وتوقّعت الوكالة الدولية للطاقة بأن يتراجع المعدل اليومي للطلب على النفط بنحو ثمانية ملايين برميل في اليوم، وهو تراجع بنحو ثمانية في المئة عن العام السابق.

في الأثناء، يتساءل البعض بشأن إن كان الطلب سيعود إلى مستويات 2019.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» برنارد لوني في أيار/‏‏مايو:«لا أعتقد أننا نعرف كيف ستكون الأمور. لا أعرف بكل تأكيد».

وقال لوني لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «هل (وصل العالم) إلى ذروة النفط؟ لا يمكنني استبعاد ذلك».

ولطالما أثار مبدأ «ذروة النفط» تكهّنات عدة. وتركّز في الغالب على ذروة الإنتاج مع توقّع الخبراء بأن تصل الأسعار إلى مستويات قصوى مع نفاذ النفط القابل للاستخراج.

لكن في الأشهر الأخيرة، راج مبدأ ذروة الطلب بعدما شكّل تفشي فيروس كورونا المستجد ضربة للطلب على الوقود في قطاع النقل تلته ضربة قاضية أخرى ناجمة عن الانتقال إلى مصادر الوقود الصديقة للبيئة.

وأفاد الأستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة ووريك مايكل برادشو بأن المجموعات المدافعة عن البيئة كانت في الأساس تضغط لمنع تحوّل اتفاقيات باريس إلى ضحية أخرى للوباء، مشددين على الحاجة لاتفاق جديد صديق للبيئة.

وقال في تصريحات للصحفيين: «إذا نجحوا، فقد لا يعود الطلب على النفط قط إلى الذروة التي شهدناها قبل كوفيد-19».

ويشير خبراء آخرون إلى أن نقطة التحوّل لم تصل بعد وقد لا تصل قبل فترة طويلة.