موجة ارتفاع جماعي للمعادن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الذهب صوب أعلى مستوى له في حوالي ثماني سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أبقى تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعاً، رغم أن المكاسب واكبها صعود الأسهم وبيانات إيجابية لقطاع الخدمات الأمريكي.

وقال معهد إدارة التوريدات إن بيانات أظهرت أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تعافى بشكل كبير في يونيو/ حزيران، ليعود تقريباً إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من ذلك، صعد الذهب في التعاملات الفورية 0.44% إلى 1782.50 دولار للأوقية (الأونصة). وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1793 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1927.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.77% إلى 814.00 دولاراً للأوقية. وصعدت الفضة 0.9% إلى 18.20 دولار للأوقية.

إلى ذلك، قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر الاثنين مدعومة بتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر، ومخاوف إزاء انتشار مرض كوفيد-19 في تشيلي، أكبر منتج في العالم.

وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.88% إلى 6130.50 دولار للطن في أواخر جلسة التداول. وفي وقت سابق من الجلسة لامست أسعار المعدن المستخدم على نطاق واسع في صناعتي الكهرباء والتشييد أعلى مستوى لها منذ الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني عند 6143 دولاراً للطن.

وأظهرت بيانات أن الطلب الصيني على النحاس بلغ 436 ألفاً و30 طناً في مايو/ أيار، منخفضاً 5.5% من إبريل/ نيسان لكنه مرتفع أكثر من 20% عن مستواه قبل عام.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1.2% إلى 1634 دولاراً للطن وعقود النيكل 2.7% إلى 13345 دولاراً للطن وعقود الزنك 1.4% إلى 2055 دولاراً للطن.