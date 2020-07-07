تعاون بين «بيئة» و«بوليكو» لمعـالجـــة التــلـــوث البحــــري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت «بيئة»، عن تعاونها مع مجموعة «بوليكو»، الشركة الأوروبية المختصة بحماية البيئة، لبناء منشأة متقدمة للمواد الخام البديلة في مكب إدارة النفايات لشركة «بيئة» في منطقة الصجعة بإمارة الشارقة، والتي ستبدأ بتشغيل عملياتها هذا الشهر. وعلاوة على ذلك، ستتعاون الشركتان لاستكشاف حلول إدارة النفايات لمعالجة التلوث البحري وفقاً للاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن، وتعتبر دولة الإمارات أحد الموقعين عليها.

يشكل هذا الإعلان خطوة بارزة في الجهود المبذولة لكلا الشركتين لحماية محيطاتنا، مع تطوير الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرات معالجة النفايات وإعادة التدوير. وستتولى منشأة المواد الخام البديلة الجديدة إجراء عمليات معالجة النفايات البحرية، لإنتاج المواد الخام البديلة. كما سيتم اكتشاف السبل الأخرى في مجال معالجة التلوث البحري مثل خدمات الاستجابة لحوادث تسرب النفط، وإعادة مستدامة للسفن.

وقال، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية لشركة «بوليكو»: تمتلك «بيئة» و«بوليكو» نفس القيم والرؤية للاستدامة والنمو وشفافية الأعمال. ومن شأن هذه الشراكة أن تسلّط الضوء على أهمية العمل الجماعي لتوسيع نطاق التركيز على التحديات والمتطلبات البيئية المتطورة. كما سترسي أساساً لتوسع «بوليكو» في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم حلولنا الاستثنائية وتقنياتنا المتطورة.