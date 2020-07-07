سياسة وإجراءات «حرة أم القيوين» تساعد 7000 مستثمر

تسهم تدابير الحد من المخاطر التي اتخذتها إمارة أم القيوين في دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا لأكثر من 7000 مستثمر من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر في منطقة التجارة الحرة بأم القيوين، التي تعد إحدى أسرع المناطق الحرة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واتخذت سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين سلسلة من الإجراءات أواخر شهر مارس 2020 بهدف ضمان استمرارية أعمال المستثمرين الحاليين لديها في أعقاب جائحة فيروس (كوفيد 19). وقد ساعدت هذه الإجراءات العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالغة الصغر العاملة في المنطقة الحرة على التغلب على التحديات الخطيرة لضعف التدفق النقدي في الأشهر التي تلت انتشار الوباء، ما مكنها من الاحتفاظ بالقوى العاملة لديها واستدامة أعمالها. فقد أسهمت المحفزات الإبداعية، التي تضمنت إعفاءات مؤقتة من الإيجارات وتمديد فترات التراخيص وتخفيض رسوم الخدمات، في مساعدة الشركات على إعادة تقييم وضعها والإقلاع من جديد لصد أثر الجائحة على أعمالها.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس سلطة منطقة التجارة الحرة بأم القيوين: إن الاستدامة في وجه هذه الأزمة غير المسبوقة هي ما يحتاجه أي مستثمر الآن. وفي هذا السياق تضع حكومة أم القيوين مصالح المستثمرين لدينا نصب أعينها ويتجلى هذا واضحاً في خطة دعم الأعمال التي اتخذناها مؤخراً. ونعبر عن كامل دعمنا وتضامننا مع المستثمرين كافة لدينا.

وقد تم تصميم باقة تأسيس أعمال تحقق وفراً في التكاليف بنسبة 25% للمستثمرين الجدد أيضاً، بهدف مساعدة مشاريع الأعمال على الاستغلال الأمثل لمواردها المالية والبحث عن فرص جديدة في السوق الآخذة في التطور.

كما تمثل تراخيص التجارة الإلكترونية بأفضل قيمة توفرها منطقة التجارة الحرة بأم القيوين فرصة استثمارية أخرى رائعة لدوائر الأعمال الراغبة في دخول الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت. فهي تساعد الشركات الجديدة على البحث عن نموذج عمل ذي أصول يسيرة من أجل بناء مشاريع أعمالها دون مخاطر.

وبهذه السياسات الاستباقية التي تتبعها في مساعدة الأعمال على تخفيض تكاليف نفقاتها الرأسمالية والتزام مستويات الحد الأدنى من السيولة المطلوبة وحماية ملاءتها على المدى الطويل تصبح منطقة التجارة الحرة بأم القيوين أحد أكثر الشركاء الاستثماريين قبولاً لدى المصارف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.