النحاس فوق 6000 دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسرت تداولات العقود الآجلة للنحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن حاجز الـ 6 آلاف دولار للطن بعدما قفز 1.2%، على خلفية تراجع أسعار الأسهم وعوائد السندات.

وتوقع محللون أن تستقر أسعار النحاس خلال النصف الثاني من عام 2020 على الرغم من الارتفاع الأخير في قيمة المعدن الأحمر.

ومع ذلك، ووفقاً لخبراء فإن ارتفاع سعر المعدن، الذي غالباً ما يُنظر إليه على أنه حجر زاوية الحالة العامة للاقتصاد العالمي، من 5700 دولار للطن إلى أكثر من 6 آلاف دولار، مبالغ فيه.