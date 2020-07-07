معنويات مستثمري منطقة اليورو ترتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح الاثنين، أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يوليو/ تموز، لكن هبوطاً حاداً في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعاً.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -18.2 نقطة من -24.8 نقطة في يونيو/ حزيران. وكان متوسط توقعات رويترز لارتفاع إلى -10.9 نقطة.

وارتفع مؤشر الوضع الحالي للشهر الثاني على التوالي إلى -49.5 نقطة في يوليو/ تموز من -61.5 نقطة في يونيو/ حزيران. لكن مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو انخفض إلى 19.5 نقطة من 21.8 نقطة.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتيكس: «ثمة مبعث خطر من أن يتلاشى الزخم الصعودي في وقت مبكر وبسرعة خلال الصيف».

وقال المستثمرون إنهم يتوقعون تعويض نحو 60% فقط من الخسائر الاقتصادية المتعلقة بكورونا خلال عام في منطقة اليورو.

وفي ألمانيا، توقع المستثمرون تعويض نحو 65% فقط من الخسائر خلال عام على الرغم من حزمة تحفيز اقتصادي حكومية، كما تراجع مؤشر التوقعات قليلاً في أكبر اقتصاد في أوروبا.

شمل مسح سنتكس 1109 مستثمرين وأُجري بين الثاني والرابع من يوليو/ تموز. (رويترز)