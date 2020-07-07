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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 1% بعد مكاسبها الأسبوعية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن عدم اليقين والقلق المستمر بشأن أزمة فيروس "كورونا".
وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" حول العالم عشرة ملايين حالة بينما توفي مئات الآلاف بالمرض مع تحذيرات متواصلة من منظمة الصحة العالمية.
وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.1 نقطة في الشهر الماضي من 45.4 نقطة في مايو/أيار، وهي أكبر وتيرة ارتفاع شهرية على الإطلاق.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.4% مغلقا عند 18.582 دولار للأوقية بعد مكاسب بنسبة 1.6% في الأسبوع الماضي، وسجل أعلى سعر عند 18.63 دولار وأقل سعر عند 18.581.
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