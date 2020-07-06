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شكرا لقرائتكم خبر عن أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، توقعاتها لأرباح 32 شركة مدرجة بالربع الثاني 2020، حيث توقعت تراجع إجمالي أرباح تلك الشركات إلى 8.8 مليار ريال (2.35 مليار دولار)، مقابل 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2019، وبتراجع نسبته 32.4%.
وقالت شركة الأبحاث، في تقرير لها اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أنه من المتوقع أن تتحول الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى الخسارة تبلغ 500 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل 2.11 مليار ريال خلال الربع الثاني 2019 بنسبة تراجع 123.7%.
وتوقعت شركة أصول وبخيت أن تتراجع أرباح مصرف الراجحي إلى 2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة تراجع 22.5% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام السابق، التي بلغت 2.58 مليار ريال.
كما توقعت أن ترتفع أرباح البنك الأهلي التجاري إلى 2.3 مليار ريال بالربع الثاني 2020 مقابل 2.69 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 14.5%.
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