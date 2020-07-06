شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للجنيه الإسترليني أمام الدولار مع استمرار عدم اليقين بشأن "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني على نحو سلبي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل استمرار عدم اليقين بشـأن ملف "بريكست" والمفاوضات المتعثرة مع الجانب الأوروبي.



وكانت المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تأجلت بسبب خلافات عميقة بين الطرفين حول عدة قضايا بشأن مرحلة ما بعد "بريكست".



وأكد كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فوستر" على أن هوة الخلافات عميقة مع بروكسل ولا تقدم يذكر بشأن قضايا من بينها الحدود والعلاقات التجارية والجمركية.

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ومن ناحية أخرى، تواصل المملكة المتحدة مكافحة فيروس "كورونا" وفي نفس الوقت تستمر في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.



ودعم انتعاش سوق الأسهم الصينية اليوم الطلب على أصول المخاطرة كأسواق الأسهم الأخرى مع العزوف عن أصول الملاذ الآمن.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش عند 1.2487، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2494 وأقل سعر عند 1.2485.