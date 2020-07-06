شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترفع أسعار البيع الرسمية للنفط في أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" في بيان إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات.

حددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وفقاً لوكالة رويترز.

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وزادت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

وكانت أرامكو قد حددت سعر بيع البروبان في شهر يناير 2020 عند 565 دولاراً للطن، مقابل 440 دولاراً للطن، في ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة أن سعر البوتان لشهر يناير الجاري سيكون عند 590 دولاراً للطن، مقابل، 455 دولاراً للطن في الشهر السابق.