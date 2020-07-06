شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بضغط من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط قلق في الأسواق بشأن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



وشهدت اكثر من 23 ولاية أمريكية زيادة في عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات الأمر الذي ينذر بتفش أوسع نطاقاً للمرض.



وانتقد حاكم نيويورك "اندرو كومو" الطريقة التي تتعامل بها إدارة الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" مع أزمة فيروس "كورونا".

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ووجه "كومو" انتقادات لاذعة لإدارة "ترامب" قائلا إن تصريحات الأخير هي السبب في إمكانية تصاعد عدد الإصابات بالفيروس.



كان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد صرح يوم السبت الماضي بأنه من الممكن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا لو تم تقليل وتيرة الاختبارات والفحوصات مجددا اتهاماته للصين بأنها وراء تفشي الفيروس عالميا بسبب سوء تعاملها مع الأزمة وعدم احتواء المرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.