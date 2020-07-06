شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يستأنف الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية ملحوظة ليبتعد عن دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1850.00، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 1755.00.

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