شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط لكن "برنت" يرتفع أعلى 43 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث وقع الخام بين إيجابية تجاهل المستثمرين لازمة فيروس "كورونا" والتركيز على إجراءات إعادة فتح الاقتصادات من ناحية وأيضاً التفاؤل بشأن الطلب الصيني من ناحية أخرى.



وتعرض الخام الأمريكي لضغوط من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمر الذي يثير قلقا من طريق تعامل واشنطن مع الأزمة.



وانتقد حكام ولايات أمريكية الرئيس "دونالد ترامب" وتصريحاته بشأن وتيرة اختبارات الكشف عن الفيروس ، وهو أمر يراه "ترامب" سببا في زيادة الإصابات.

Advertisements



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 40.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.08 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 43.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.