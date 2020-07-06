شكرا لقرائتكم خبر عن النهدي الطبية السعودية تسعى لطرح أولي بالسوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة النهدي الطبية في السعودية، تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

وشركة النهدي الطبية، ومقرها الرئيس مدينة جدة، هي إحدى الشركات الرائدة في سلسلة صيدليات قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية.

وهي تدير شبكة وطنية واسعة ومنتشرة في أكثر من 145 مدينة وقرية بجميع أرجاء المملكة، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات انتشارا والأسرع نموًا في المنطقة، وذلك وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.

وتم تأسيس الشركة من قِبَل عبد الله عامر النهدي عام 1986 عن طريق شبكة من الصيدليات يبلغ عددها أكثر من 1100 وهي مملوكة بنسبة النصف لشركة سدكو القابضة للاستثمار الإسلامي ومقرها جدة.

ونقلت رويترز عن مصادرها أن الشركة في المراحل الأولى من المحادثات مع مستشارين بشأن طرح عام لأسهمها، وهو ما قد يحدث في العام المقبل. وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأن المسألة ليست علنية بعد.

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وقال مصدران آخران إن قيمة الشركة تفوق عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار).

وأعلنت شركة الراسم المتحدة مؤخراً عن تعيينها شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وقامت أملاك العالمية بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة، وانتظار تحديد وقت الإدراج وبدء التداول.

وتعمل شركة بن داود القابضة حاليا على طرح 20% أسهمها في البورصة السعودية.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قد قامت في العاشرمن فبراير 2020 بطرح 15% من أسهمها بنحو 700 مليون دولار.