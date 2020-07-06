شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

جمار ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من مطار مالبينسا إشتبه حسن حمدى ريشه رئيس قسم باللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا حاول استغلال زحام العائدين والإسراع فى الخروج من صالة التفتيش . وبالعرض على محمد لطفى مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من السادة حسام سليمان تحت إشراف ناصر صفوت و محمد كامل مديرى الحركه فتبين وجود 500 قرص من مخدر الكونترامال و 11 زجاجه 100ملى من مخدر الكونترامال مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه . Advertisements وقام لجرد وتحريز المضبوطات كلا من عبد القوى عزوز وإبراهيم مصطفى تحت إشراف محمد الدمرداش وقرر سامى صبحى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 14 لسنة 2020 . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى

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