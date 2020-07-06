شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 6-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 6-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.



إيقاف تداول 29 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لحليج الأقطان، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، جلاكسو سميثكلاين، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، التوفيق للتأجير التمويلي، ارابيا انفستمنتس هولدنج، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. إيقاف تداول 29 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم وهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لحليج الأقطان، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المجموعة المصرية العقارية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، جلاكسو سميثكلاين، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، التوفيق للتأجير التمويلي، ارابيا انفستمنتس هولدنج، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

كما تم إيقاف تداول أسهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، دلتا للإنشاء والتعمير، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، غاز مصر، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للغزل والنسيج، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، جهينة للصناعات الغذائية.



البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه. البورصة تربح 5.8 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 641.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.19%، والعرب على 4.93% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 66 مليون جنيه، 33.2 مليون جنيه، 97.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 631.3 ألف جنيه، 185.6 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 11087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 1839 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12923 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 748 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات مطاحن مصر العليا، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية للمحابس، بي انفستمنتس القابضة، 14956 سهم، 7.3 مليون سهم، 454.6 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 60 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المهندس للتأمين، 2500 سهم، 93 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر العليا، بالم هيلز للتعمير، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 14956 سهم، 3.9 مليون سهم، 85160 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.





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