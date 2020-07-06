شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 6-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين 6-7- 2020، ومن بينها إعلان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام تعيين 10 رؤساء شركات جدد لتنفيذ خطط تطوير شركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الهامة ومنها:

قطاع الأعمال العام: استثمار 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج

كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم، إنه فى ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، والتي تتضمن - بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات - تطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قدراتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.

5 موضوعات تتفق عليها التنمية الصناعية مع مدابغ الروبيكى.. اعرفها

اتفق أعضاء مجلس أمناء مدينة الروبيكى بحضور مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية ومحمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير المسئولة عن بناء الروبيكى على عدد من الموضوعات المهمة خلال اجتماع موسع اليوم، لإنهاء المشاكل المتعلقة بالمدينة واكتمال بنائها ورفع مطالبهم إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من خلال رئيس هيئة التنمية الصناعية.

الدولار يتراجع أمام الجنيه من 3 لـ4 قروش ويسجل 16.01جنيه بالبنك المركزى

تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 أمام الجنيه المصرى فى منتصف اليوم بعد أن شهد صباحا انخفاضا طفيفا بأسعاره في بعض البنوك العاملة فى مصر، بانخفاض قيمته ما بين 3 لـ 4 قروش علي حسب كل بنك.

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تعافى الجنيه أمام الدولار يدفع الذهب للتراجع فى مصر رغم ارتفاعه عالميا

تسبب تراجع سعر الدولار فى مصر على مدار يومين أمام الجنيه، فى هبوط سعر الذهب فى مصر بقيمة جنيهين قبل قليل، إذ انخفض جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 794 جنيها للجرام.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.

وزيرة التجارة: 12.8 مليار دولار برامج التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة على تفعيل التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية لمساندة القطاع الخاص لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) على الاقتصاد المصري، مشيرة الى أن هناك برامج عديدة للتعاون المثمر والبنّاء بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 12.8 مليار دولار بـ 338 مشروع، وذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين والزراعة والخدمات الصحية والاجتماعية والتجارة واستيراد السلع الاستراتيجية والتعليم.

التخطيط: معدل النمو الحقيقى السنوي للاستهلاك الخاص بلغ 7.3% في الربع الثالث

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات لشهر يونيو 2020 والأسباب والانعكسات الاقتصادية للمؤشر.