شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمازون دوت كوم تقفز إلى 3000 دولار للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسهم أمازون دوت كوم أكثر من 4 بالمئة أثناء التعاملات اليوم الاثنين لتصل إلى مستوى ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى.
وأمازون بين عدد قليل من الشركات الأمريكية التي حققت مكاسب وسط شكوك في السوق في الأشهر القليلة الماضية، فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في الطلب على التسوق عبر الانترنت أثناء جائحة كوفيد-19 .
وصعدت بورصة وول ستريت اليوم بدعم من بيانات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات وتفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، على الرغم من قفزة في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم أمازون مرتفعة 4.7 بالمئة عند 3027.40 دولار.
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