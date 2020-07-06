شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يظهر مزيداً من الإشارات السلبية – تحليل – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد سجل أعلى سعر له بتداولاته المبكرة عند 121.78، ليرتد منه انخفاضاً على اثر تلقيه للضغط السلبي من ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويستقر عند لحظة كتابة هذا التقرير على ارتفاع بنسبة بلغت 0.38% عند سعر 120.15 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 126.91، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 115.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه