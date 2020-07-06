شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يصعد بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 1.37% ليستقر على سعر 142.90 دولار، وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير، طيلة ثبات مستوى المقاومة 144.92، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 137.29 من جديد.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه