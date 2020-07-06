جي بي مورجان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 06-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق السهم مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 1.58% ليستقر على سعر 94.14 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 92.61، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 87.08.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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