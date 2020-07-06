شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً ببيانات حكومية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات حكومية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين.



يأتي ذلك رغم استمرار القلق من تصاعد أزمة فيروس "كورونا" حول العالم لا سيما مع توقع مختلف الدول موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.



وبالتزامن مع ذلك، تستمر الحكومات في أستراليا ونيوزلندا وكندا وبعض الدول الآوروبية والآسيوية في إجراءات إعادة فتح اقتصاداتها بناء على مستجدات الأزمة.

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وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مقياس التضخم بنسبة 0.6% في الشهر الماضي من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2%.



وقفز مؤشر "إيه إن زد" لإعلانات الوظائف في أستراليا بنسبة 42% خلال يونيو/حزيران بعد انخفاض المؤشر بنسبة 0.3% في قراءة مايو/أيار السابقة على أثر أزمة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6973، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6988 في حين سجل أقل سعر عند 0.6924.