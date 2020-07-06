- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً ببيانات حكومية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين عقب صدور بيانات حكومية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين.
يأتي ذلك رغم استمرار القلق من تصاعد أزمة فيروس "كورونا" حول العالم لا سيما مع توقع مختلف الدول موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
وبالتزامن مع ذلك، تستمر الحكومات في أستراليا ونيوزلندا وكندا وبعض الدول الآوروبية والآسيوية في إجراءات إعادة فتح اقتصاداتها بناء على مستجدات الأزمة.
وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مقياس التضخم بنسبة 0.6% في الشهر الماضي من القراءة السابقة التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2%.
وقفز مؤشر "إيه إن زد" لإعلانات الوظائف في أستراليا بنسبة 42% خلال يونيو/حزيران بعد انخفاض المؤشر بنسبة 0.3% في قراءة مايو/أيار السابقة على أثر أزمة "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6973، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6988 في حين سجل أقل سعر عند 0.6924.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يرتفع مدعوماً ببيانات حكومية أفضل من التوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.