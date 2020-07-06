شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخدمي في الولايات المتحدة ينتعشش بأكبر وتيرة شهرية قياسية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات اليوم أن مؤشر القطاع الخدمي في الولايات المتحدة انتعش بأكبر وتيرة شهرية في تاريخه خلال يونيو/حزيران.
وتلقى القطاع الخدمي الأمريكي دعما من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد التي بدأت في مايو/أيار واستمرت في يونيو/حزيران بشكل تدريجي.
هذا، وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 57.1 نقطة في الشهر الماضي من 45.4 نقطة في مايو/أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر القطاع الخدمي في الولايات المتحدة ينتعشش بأكبر وتيرة شهرية قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.