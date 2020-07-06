شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخدمي في الولايات المتحدة ينتعشش بأكبر وتيرة شهرية قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات اليوم أن مؤشر القطاع الخدمي في الولايات المتحدة انتعش بأكبر وتيرة شهرية في تاريخه خلال يونيو/حزيران.



وتلقى القطاع الخدمي الأمريكي دعما من إجراءات إعادة فتح الاقتصاد التي بدأت في مايو/أيار واستمرت في يونيو/حزيران بشكل تدريجي.



هذا، وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 57.1 نقطة في الشهر الماضي من 45.4 نقطة في مايو/أيار.