شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي للأسهم الأمريكية يدفع "ناسداك" نحو مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مما دفع "ناسداك" لتحقيق أعلى مستوى قياسي جديد، وذلك مع استمرار تجاهل المستثمرين لأزمة كورونا.



وأعلنت الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية تسجيل عدد قياسي يومي من الإصابات ببفيروس كورونا مما يعني احتمالات عودة قيود الإغلاق في بعض الولايات ووقف بعض الأنشطة التجارية والصناعية والاقتصادية.

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ورد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هذه الأنباء ببالقول إن ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى الزيادة في عدد الاختبارات التي تنفذها الوكالات المختلفة بأمر البيت الأبيض من اكتشاف واحتواء المرض.



كانت بيانات الوظائف قد أظهرت الخميس الماضي إضافة الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة خلال يونيو/حزيران وانخفاض معدل البطالة إلى 11.1%.



وعلى صعد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 13:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 26253 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 10390 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 3177 نقطة.