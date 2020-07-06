شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..والأسواق الإماراتية تبربح 6.9 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بجلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.22% رابحاً 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2087.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.34% رابحاً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.449 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى" هامشياً، كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت وسوق مسقط المالي، فيما تراجعت بورصة البحرين وحيدة.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.22% رابحاً 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2087.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم محققة ما قيمته 232.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3228 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 12.82%، فيما تراجعت 11 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم.

بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.449 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 585.17 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 90.4 مليون سهم، بقيمة 138.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1767 صفقة. بورصة أبوظبىارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.449 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 585.17 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 90.4 مليون سهم، بقيمة 138.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1767 صفقة. وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.48%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع الصناعة بنسبة 2.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%. وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 6.81%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.58%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.71%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 46.9 مليون درهم. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحاً 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% رابحاً 97.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8147.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 395.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحاً 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% رابحاً 97.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8147.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 395.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال. وصعدت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.84%. Advertisements وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بنيان ريت" بنسبة 9.89%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 6.83%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.75%، فيما تراجع 104 سهماً على رأسها سهم "دارية ريت" بنسبة 4.14%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 3.35%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 487 مليون ريال سعودي. بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 384.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%. بورصة البحرينتحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 384.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين،، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5145.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5627.36 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.32 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4188.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 104.6 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتى عبر 5334 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

وجاء سهم شركة وربة للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.87%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم شركة أصول للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.43% ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.56%.

بورصة مسقطارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 443 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 5.07%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.01%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 1.88%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.16%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 4.19%.