شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة أبوظبي بنسبة 0.34% بجلسة الاثنين..ورأس المال يربح 4.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 14.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.449 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 585.17 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 90.4 مليون سهم، بقيمة 138.8 مليون درهم، عبر تنفيذ 1767 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.48%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع الصناعة بنسبة 2.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 14.57%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 6.81%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 2.58%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 4.63%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.55%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.71%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 46.9 مليون درهم.

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فيما ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 2.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3511.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 443 صفقة لعدد 36 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 5.07%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 3.01%، ثم سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 1.88%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 8.16%، ثم سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 6.67%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 4.19%.