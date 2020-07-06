مصنعو السيارات فى البرازيل لا يتوقعون أن تتعافى المبيعات قبل 2025

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد مصنعي السيارات في البرازيل اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تعافي مبيعات السيارات إلى مستوياتها قبل جائحة فيروس كورونا لن يحدث قبل عام 2025 .

وقال الاتحاد إنه يتوقع أن تهبط مبيعات السيارات في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بنسبة 45 بالمئة في 2020 مقارنة مع العام السابق بينما من المتوقع أن تهوي الصادرات 53 بالمئة.

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وارتفع إنتاج السيارات في البرازيل في يونيو حزيران بنسبة 129 بالمئة عن الشهر السابق لكنه ظل منخفضا 58 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ونمت مبيعات السيارات في يونيو حزيران 113.6 بالمئة في يونيو حزيران عن الشهر السابق إلى 132 ألف و800 وحدة، لكنها ظلت منخفضة 41 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في 2019 .