شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بنسبة 1.22% بالختام..وسهم "آرابتك" يصعد بعد تعيين رئيس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.22% رابحاً 25.30 نقطة ليغلق عند مستوى 2087.38 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.6 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 241.3 مليون سهم محققة ما قيمته 232.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3228 صفقة لعدد 37 سهماً، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 14.91%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 12.82%، فيما تراجعت 11 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.1 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأحد، وتم الموافقة بالتمرير على قبول استقالة محمد ثاني مرشد الرميثي من عضوية مجلس إدارة الشركة ورئاسة المجلس، وتعيين وليد أحمد المقرب المهيري كعضو في مجلس الإدارة في المركز الشاغر، على أن يتم إقرار هذا التعيين في اجتماع الجمعية العمومية القادم، وانتخابه وتعيينه رئيساً جديداً للمجلس.

وفي سياق آخر قالت شركة الفردوس، إن الشركة متوقفة عن التداول لاستمرار تعليق إدراج أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2011، وذلك قبل جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو عام 2011، وحتى الآن، كما تم وقف العمل بالمطاعم التابعة للشركة لسوء أوضاع سوق هذا النشاط، وخاصة بعد تدهور الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أثر على العمل في كافة القطاعات التابعة لمجال السياحة.