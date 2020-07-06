شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو إدعاء ألمان يلقون القبض على رئيس وحدة وايركارد فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثلو إدعاء ألمان اليوم الاثنين إنهم ألقوا القبض على رئيس وحدة وايركارد للمدفوعات في دبي، موسعين بذلك دائرة المشتبه بهم في تحقيقهم بشأن احتيال في الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس.

وقال مكتب ممثل الإدعاء في ميونيخ في بيان إنه استجوب في وقت سابق اليوم الرئيس التنفيذي لوحدة كارد سيستمز ميدل ايست، وألقى القبض عليه استنادا إلى مذكرة توقيف حصل عليها في وقت سابق.