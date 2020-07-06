شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 43.57دولار للعقود الآجلة لبرنت و40.93للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم 43.57 دولار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر سبتمبر مرتفعة بمقدار 1.80% دولار كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أغسطس 40.93دولار مرتفعة بمقدار 0.69 ٪.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ، أن الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط اليوم مع جلسات بداية الأسبوع جاء مدعوما بالتفاؤل حول تعافي الطلب علي النفط في ظل تخفيف قيود العزل من جانب عدد من الدول وتحسن المؤشرات الاقتصادية .

وكانت أسعار النفط الخام قد سجلت مكاسب اسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام برنت تسليم شهر سبتمبر 2020 بنسبة 4.3%، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس2020 بنسبة 408 %.

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أعلنت اليوم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في بيان لها اليوم إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات حيث حددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت وزادت سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

فيما قالت وزارة النفط الكويتية على تويتر اليوم الاثنين إن إنتاج الخام استؤنف أوائل يوليو في حقل الوفرة النفطي، المشترك بين الكويت والسعودية، بعد توقف لخمس سنوات وأضافت الوزارة أن الإنتاج عاد أيضا بحقل مشترك آخر، هو حقل الخفجي، من أول يوليو، بعد توقف لشهر واحد.

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي، وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه 7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.