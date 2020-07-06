شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام: استثمار 21 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم، إنه فى ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، والتي تتضمن - بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات - تطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قرداتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.

أضاف البيان، أنه تم تعيين 5 قيادات جديدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في شركات الغزل والنسيج بالمحلة ودمياط والدقهلية وشبين الكوم وحلوان، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد 5 من القيادات الحالية تقرر توليهم شركات كفر الدوار والوجه القبلي والزقازيق ومصر للحرير الصناعي وتجارة وحليج الأقطان.

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وأشار البيان، إلى أن خطة التطوير تقوم على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.

وتؤكد الوزارة أن الشركات التي سيتم دمجها مستمرة في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.

وكان بعض من رؤساء هذه الشركات قد أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في قيادة الشركات، خاصة وأن مدة مجالس إدارات تلك الشركات قد انتهت. وعليه فقد تم تكليف أعضاء بمجالس الإدارات في بعض الشركات بتسيير أعمالها لحين إتمام الدمج.