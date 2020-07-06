دبى تتفوق على بورصات الخليج ومصر تواصل المكاسب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت بورصة دبي مرتفعة اليوم الاثنين قبل يوم من إعادة فتح سوق دبي المالي قاعة التداول أمام المستثمرين بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر في حين واصلت بورصة مصر مكاسبها.

وأغلقت قاعة التداول ومكاتب شؤون العملاء مؤقتا في سوق دبي في منتصف مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.2 بالمئة بفضل ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 2.2 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة بفضل قفزة 6.8 بالمئة لسهم دانة غاز.

كشف مسح يوم الأحد أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في يونيو للمرة الأولى هذا العام بعدما عانى انكماشا لأشهر وذلك مع رفع قيود فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري مشتريات الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 50.4 في يونيو حزيران من 46.7 في مايو أيار، متخطيا مستوى 50.0 الفاصل بين النمو والانكماش.

وتقدم المؤشر المصري 1.2 بالمئة مع صعود معظم الأسهم، ومن بينها سهم جهينة الذي قفز 9.1 بالمئة.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم في السعودية، التي أعلنت عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، مستقرا. وهبط سهم دكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.3 بالمئة بينما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة النهدي الطبية في السعودية، وهي أكبر سلسلة صيدليات في المملكة، تدرس فكرة طرح عام أولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

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وارتفع مؤشر قطر 0.1 بالمئة مدفوعا بمكاسب بنك الدوحة 3.1 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 7391 نقطة.

أبوظبي.. كسب المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 4318 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 2087 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9196 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1277 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 3511 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا 5627 نقطة.