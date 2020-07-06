شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين،، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5145.35 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% رابحاً 3.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5627.36 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.32 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% رابحاً 8.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4188.25 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 104.6 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتى عبر 5334 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%.

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وجاء سهم شركة وربة للتأمين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.87%، يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الديرة القابضة بنسبة 4.55%، فيما تصدر سهم شركة أصول للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.43% ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.43%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.56%.

وفي سياق متصل قالت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، إن لجنة الاستثمار بالشركة وافقت على الاستثمار في أدوات الدين القصير الأجل المقدم لشركة AGP International، وهي شركة تعمل في قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية للغاز الطبيعي السائل، بمبلغ 5.15 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1.58 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أن لن يتم معرفة الأثر المالي للشركة إلا عند استحقاق مبلغ التمويل المقرر بمضي 6 أشهر من تاريخ منح التمويل.

وفي سياق آخر قال بنك الكويت الوطني، إن الأثر الإجمالي لخسائر تأجيل الأقساط حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 9، بالنسبة للمجموعة متضمنة بنك بوبيان، سوف تكون في حدود 130 مليون دينار كويتي، والتي سوف تؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذا المبلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي مع إمكانية تأثير القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات بازل3 خلال مهلة 4 سنوات ابتداءً من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.