شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لمؤشر سوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام بجلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحاً 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 7390.59 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% رابحاً 97.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8147.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 395.5 مليون سهم بقيمة 7.3 مليار ريال.

وصعدت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.35%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.01%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.84%.

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وقفز 73 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بنيان ريت" بنسبة 9.89%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 6.83%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 6.75%، فيما تراجع 104 سهماً على رأسها سهم "دارية ريت" بنسبة 4.14%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 3.35%، ثم سهم "سليمان الحبيب" بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 487 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني، عن عزمه على تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق للبنك إنشاؤه ("البرنامج الدولي") وإنشاء برنامج صكوك محلي ("البرنامج المحلي")، لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، بموجب برامج الصكوك ("الصكوك") في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى (فيما يتعلق بالبرنامج الدولي) أو الريال السعودي (فيما يتعلق بالبرنامج المحلي) ، وذلك بمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج الدولي لا يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز 5 مليارات ريال سعودي أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.