س وج.. كيف تستفيد من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن إتاحة تسجيل المحافظ الألكترونية للهاتف المحمول مجانا، لتحفيز استخدام معاملات الدفع الالكترونى فى خدمات الاتصالات، وذلك عبر وسائل التعرف الألكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة، فيما تم اتخاذ إجراءات لتحفيز استخدام معاملات الدفع الإلكترونية في خدمات الاتصالات، وتنسيق المبادرات مع جهات الدولة المختلفة للحث على استخدام الوسائل الرقمية لإجراء واتمام المعاملات المالية إلكترونيا، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز الأسئلة وأجوبتها عن المحافظ الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.

س- ما هو حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بمصر؟

يصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و95.34 فى ديسمبر 2019 وذلك وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول إلى 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة بـ39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و34.13 فى يناير 2019.





متى بدأت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول؟

وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و البنك المركزي على إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول في منتصف 2013 لشركات المحمول بمصر، ووضع حدود قصوى للمعاملات اليومية و الشهرية بأن لا تزيد الحوالات اليومية عن 3 آلاف جنيه و الشهرية عن 5 آلاف جنيه. إلا أنه تم إدخال تعديلات جديدة على الخدمة منذ عامين وذلك بزيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جـم يومياً إلى 30 ألف جنيه والرصيد من 10 آلاف جـم إلى 50 الف جنيه، مما أدى إلى زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، وانعكس ذلك على ارتفاع قيمة متوسط الأموال التى يتداولها المستخدم بنسبة 15% لتصل إلى 4336 جنيه.

كيف ساهم قرار جهاز تنظيم الاتصالات بإتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية مجانا في زيادة عدد المستخدمين؟

إن اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود(*USSD#) الخاص بكل شركة، أدت إلى زيادة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول بعدد 1.2 مليون محفظة إلكترونية جديدة فى شهرين فقط، ليرتفع إجمالى عدد المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول من 12.3 مليون محفظة إلكترونية فى مارس 2020 (تم تسجيلها على مدار سبع سنوات) إلى 13.5 مليون محفظة إلكترونية فى مايو 2020.





كيف ساهمت هذه الخدمة في تسهيل المعاملات المالية للعملاء؟

ساهمت في التيسير على المواطنين بالعديد من الخدمات منها إمكانية إيداع/سحب نقدي تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط، إمكانية استخدام الفون كاش في شراء سلع استهلاكية، إضافة إلى خدمات أخرى مثل سداد نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة (المرحلة الأولى والثانية) حيث تم ادراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة، كما ساهم القرار الخاص بإتاحة إجراء خدمات السحب و الايداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول في تقليل التكدس والازدحام داخل منافذ البيع أثناء فترة كورونا أو ما بات يعرف بكوفيد19، وزيادة عدد عمليات السحب والإيداع من الصراف الآلى بنسبة 48%.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لنشر المحافظ الإلكترونية؟

6 خطوات اتخذتها الحكومة ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات وهي اولا: التنسيق مع شركات المحمول لإطلاق عرض 30 ضعف الشحن عند شحن الرصيد إلكترونيا (باستخدام التطبيق الخاص بكل شركة أو المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول)، ما أدى إلى زيادة عدد العملاء المستخدمين لخدمة الشحن الإلكتروني بنسبة 30% بعد العرض، ثانيا: إلزام شركات المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها،ثالثا: اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجاناً، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية (التطبيق الخاص بكل شركة أو الكود (*USSD#) الخاص بكل شركة)، رابعا: زيادة الحدود القصوى للعمليات من 6 آلاف جـم يومياً إلى 30 ألف جنيه، والرصيد من 10 آلاف جـم إلى 50 الف جنيه، خامسا: التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة إجراء خدمات السحب والإيداع من رصيد محافظ الهاتف المحمول باستخدام ماكينات الصراف الآلي مجاناً، سادسا: ادراج التعامل بالمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ضمن وسائل صرف مبادرات الدولة للتيسير على المواطنين مثل نفقة المطلقات، ومنحة العمالة المؤقتة (المرحلة الأولى والثانية).

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ما هو ترتيب توزيع المحافظ لشركات المحمول؟

استحوذت فودافون على الحصة الأكبر فى السوق من توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بنسبة 62.7%، اورانج 25%، اتصالات 12%، وى 0.3%، بينما جاء توزيع عدد المعاملات الإلكترونية بالترتيب: فودافون 86.5%، اورانج 8.5%، اتصالات 4.5%، 0.5%.

ما هي أكثر الخدمات استخداما بالمحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول؟

1- الإيداع والسحب النقدى من المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول: ويتم ذلك بشكل مباشر إما عن طريق منافذ تقديم الخدمة لشركات المحمول، أو ماكينات الصراف الآلى للبنوك بنسبة بلغت 35% من إجمالى عدد العمليات شهرياً.

2- التحويلات: أى تحويل مبالغ مالية من حساب محفظة إلكترونية إلى حساب محفظة إلكترونية أخرى من محافظ الهاتف المحمول بنسبة بلغت 33% من إجمالى عدد العمليات شهرياً.

3- شحن رصيد الهاتف المحمول: أى شحن رصيد الهاتف المحمول بقيمة مالية تُخصم من رصيد المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بنسبة بلغت 26% من إجمالى عدد العمليات شهرياً.





ما هو التوزيع الجغرافي لحاملي المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؟

جاءت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية والشرقية فى طليعة المحافظات بنسبة 50% من حاملى المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، بالإضافة إلى انتشار الخدمة بين كافة الفئات العمرية فى المجتمع مع الزيادة النسبية للفئة العمرية من 26-50 عام، كما لوحظ انتشار الخدمة في كافة المحافظات.





ما هي خطوات التسجيل الذاتى للاشتراك بالمحافظ الألكترونية بالهاتف المحمول؟

يتم البدء بتحميل التطبيق/أو إدخال كود (USSD) الخاص بالشركة التابع لها خط الهاتف المحمول، ثم الضغط على التسجيل فى خدمة المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول و إدخال الرقم القومى الخاص بالعميل، ثم تحديد الرقم السرى المكون من 6 أرقام وإعادة إدخاله للتأكيد، كما على المستخدم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة جيدا، ثم الموافقة عليها إذا رغب فى استكمال الخطوات، كما يتلقى العميل رسالة بنجاح التسجيل، وأيضا التوجه لأقرب فرع خلال 90 يوما لتوقيع عقد الخدمة لتجنب إغلاق المحفظة الخاصة به.