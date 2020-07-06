شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع أمام الجنيه من 3 لـ4 قروش ويسجل 16.01جنيه بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 6-7-2020 أمام الجنيه المصرى فى منتصف اليوم بعد أن شهد صباحا انخفاضا طفيفا بأسعاره في بعض البنوك العاملة فى مصر، بانخفاض قيمته ما بين 3 لـ 4 قروش علي حسب كل بنك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.01 جنيه للشراء، مقابل سعره 16.04 جنيه للشراء بانخفاض قدرة 3 قروش.

16.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.14 جنيه للبيع بانخفاض قدرة 3 قروش.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.05جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

16.13 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.15 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.04 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرش واحد.

16.13 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.14 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرش واحد.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.05 بانخفاض قدرة قرشين.

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16.13 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.15 بانخفاض قدرة قرشين.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.01 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.05 جنيه للشراء بانخفاض قدرة 4 قروش.

16.11 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.15 جنيه للبيع بانخفاض قدرة 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.01 جنيه للشراء مقابل سعره 16.03جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.

16.11 جنيه للبيع مقابل سعره 16.13جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.03 جنيه للشراء مقابل سعره صباحا 16.05 جنيه للشراء بانخفاض قدرة قرشين.

16.13 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 16.15 جنيه للبيع بانخفاض قدرة قرشين.

أعلن البنك المركزى المصرى مؤخرا، ارتفاع المعروض النقدى، لـ4.45 تريليون جنيه فى مايو الماضى، بنسبة 17.24%، مقارنة بشهر أبريل 2020.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى اتخذ 17 إجراءً وقرارًا للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وأكد البنك المركزى، أنه تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت بداية هذه الإجراءات والقرارات كان في منتصف مارس الماضي، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.