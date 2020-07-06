شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان يحدد سعر 3900 ليرة للدولار للصناعات الغذائية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزى اليوم الاثنين إنه سيوفر نقدا أجنبيا بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار لمستوردي ومصنعي السلع الغذائية الأساسية.

وقال المصرف في بيان إنه "سيؤمن المبالغ الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة للدولار".

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فقدت الليرة اللبنانية نحو 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر في السوق الموازية، حيث قال أحد المتعاملين إن سعر الصرف تراوح اليوم بين تسعة آلاف و9500 ليرة للدولار. وقال المصرف المركزي إن السعر الرسمي مازال 1507.5 ليرة للدولار.